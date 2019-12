Cutrone, nuovo tatuaggio … con il Milan sulla pelle

NEWS MILAN – Vecchio cuore rossonero. L’ormai ex attaccante del Milan Patrick Cutrone, si è tatuato il Milan sulla pelle. Nonostante ad oggi difenda e lotti per la maglia del Wolverhamton in Premier League, il giovane attaccante non ha dimenticato chi lo ha fatto esordire tra i “grandi”.

Cutrone ama il Milan, lo ha dimostrato sul campo, indossando 63 volte e segnando 27 goal con i colori rossoneri, oltre ad averlo affermato e confermato con le parole, spesso votate all’amore per il milanismo.

Cutrone, si è recato ieri da Andrea Bassi, suo tatuatore di fiducia al Sailors Tattoo Milano Duomo. Sul braccio destro una data, il 21-05-2017, giorno del suo esordio in Serie A con la maglia del Milan, uno stadio, San Siro, la sua figura con un numero sulle spalle, il 63. Infine, Un unico grande amore: il Milan. Rossoneri che sono in continua ricerca di un attaccante, continua a leggere >>>

