Chi vale di più in Europa? Domina Mbappé. In Italia, c’è Lautaro Martínez

NEWS MILAN – Il CIES Football Observatory ha pubblicato un aggiornamento della lista dei giocatori con il valore di mercato stimato più alto, tra quelli appartenenti ai club dei top 5 campionati europei. A dominare la classifica è il gioiellino francese Kylian Mbappé del PSG, la cui valutazione è pari a 265,2 milioni di euro.

Al secondo posto Raheem Sterling del Manchester City, con un valore di 223,7 milioni, mentre la terza e ultima piazza del podio spetta all’egiziano Mohammed Salah, attaccante del Liverpool: il suo cartellino avrebbe un valore di 175,1 milioni.Secondo il CIES sono 20 i calciatori che hanno un valore stimato oltre i 100 milioni di euro. Di questi, ben undici militano nella Premier League inglese, tre giocano nella Liga spagnola, due nella Ligue 1 francese, due nella Bundesliga tedesca e due in Serie A.

Per quanto riguarda il posizionamento in campo, i giocatori con il valore di mercato più alto sono Alisson Becker per i portieri con 77 milioni, Virgil van Dijk tra i difensori centrali con ben 93 milioni, sempre in casa Liverpool Trent Alexander-Arnold per i terzini(110 milioni, James Maddison tra i centrocampisti, il cui valore è di 112 milioni e Kylian Mbappé tra gli attaccanti. L’intera linea difensiva è dunque composta da calciatori del Liverpool Campione d’Europa.

Dando uno sguardo in casa nostra, in Serie A, il calciatore con il valore più alto è l’interista Lautaro Martinez con 115.7 milioni di euro. In classifica segue un altro neroazzurro, il belga Romelu Lukaku, il cui valore è di 100.2 milioni. Il podio è completato dal centrocampista del Napoli Fabian Ruiz che ha una valutazione di 91.4 milioni, a sorpresa lo spagnolo è anche davanti a Paulo Dybala, fermo a 91,2 milioni. Chiude la top 5 Nicolò Zaniolo con 86 milioni, mentre Cristiano Ronaldo ha un valore di 80,3 milioni e occupa momentaneamente il settimo posto.

Per quanto riguarda, infine, i calciatori di nazionalità italiana, il primato spetta al già citato Zaniolo, seguito dal centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. Terzo in classifica Jorginho del Chelsea, seguito da Gianluca Mancini e Andrea Belotti. Intanto il Milan vede sempre più lontano Caldara, pronto un suo ritorno all’Atalanta? per le ultime continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android