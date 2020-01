Milan, che fine ha fatto Jackson Martinez? Da promessa a cantautore

NEWS MILAN – Nell’estate 2015 fu a un passo dall’essere ingaggiato dal Milan. Adesso invece, secondo quanto riporta “Calciomercato.com” si è dato al canto: è Jackson Martinez, attaccante colombiano classe 1986 che in una sera di giugno 2015 venne dato già in forza al Milan.

Erano i giorni in cui Adriano Galliani si faceva fotografare a bordo di un volo privato assieme a Nelio Lucas, CEO di Doyen Sports Investments. Quella sera si parlò pure dell’arrivo di Geoffrey Kondogbia dal Monaco. Come sia andata a finire è cosa nota. Il Porto preferì cedere l’attaccante colombiano all’Atletico Madrid mentre il centrocampista francese andò all’Inter.

Rimangono però due certezze. La prima è che dopo quella figuraccia di calciomercato Silvio Berlusconi impose di rompere qualsiasi rapporto con Doyen, la seconda è che, visto il successivo rendimento di Martinez e Kondogbia, il vero affare per il Milan è stato non prenderli.

Stando al colombiano, dopo 6 mesi trascorsi a Madrid viene ceduto ai cinesi del Guangzhou Evergrande, che durante la finestra invernale 2016 del calciomercato spendono 42 milioni di euro per acquisirlo. Ma un grave infortunio, che di fatto gli taglia via due anni di carriera, ne compromette il rendimento.

Nell’estate 2018 Jackson Martinez viene parcheggiato in prestito al Portimonense, club della massima serie portoghese e lì rimane oltre la scadenza del contratto coi cinesi. Adesso ha un impegno col club bianconero dell’Algarve fino al 30 giugno 2022. E quanto al rendimento in campionato si potrebbe dire che è buono.

Nel frattempo però l’attaccante ha scoperto un’altra passione: quella per la musica. Jackson Martinez ha deciso di cantare la propria fede in Dio e per questo ha pubblicato un primo album a settembre 2018. Il titolo è “No temeré” (“Non avrò paura”) e contiene sette brani a tema religioso.

Il Milan sembra aver individuato il vice Ibrahimovic in caso partisse Piatek. Per le ultime sulla questione, continua a leggere >>>

