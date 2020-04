Milan, Calhanoglu secondo in Europa in una non invidiabile classifica

NEWS MILAN – Il sito Whoscored, specializzato nelle statistiche legate al mondo del calcio, ha analizzato quali sono i giocatori migliori e peggiori in Europa in questa stagione per rapporto tiri effettuati/gol segnati.

L’analisi, porta alla ribalda che un giocatore del Milan è fra i peggiori in assoluto per quel che riguarda questo dato. Si tratta di Hakan Calhanoglu che nei 68 tiri fatti in questa stagione, ha messo a segno solo 3 reti. Calhanoglu occupa la seconda posizione in questa poco invidiabile classifica. Da notare che i primi 6 giocatori con la peggior media militano tutti in Serie A.

Nel frattempo, arrivano le parole di Damiano Tommasi sulla volontà dell’Assocalciatori di tornare in campo e giocare. Se vuoi conoscere le sue parole, clicca qui >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓