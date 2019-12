Verso Atalanta-Milan: Gasperini non ha mai battuto i rossoneri in casa

NEWS MILAN – Che negli ultimi anni l’Atalanta stia facendo cose enormi è ormai evidente a tutti. A Bergamo, in queste stagioni, tutte le grandi regine del campionato di Serie A sono cadute, il Milan no. I rossoneri, prima di Vincenzo Montella e poi di Gennaro Gattuso, sono l’unica nobile storica del calcio italiano a non aver mai perso a Bergamo contro l’Atalanta.

Dall’1-1 del 2017 con il gol nel finale di Gerard Deulofeu, passando per l’1-1 dell’anno dopo con gol di Franck Kessié e Andrea Masiello, fino ad arrivare allo strepitoso 1-3 in rimonta firmato Krzysztof Piatek. Quella notte il Milan di Gattuso si lasciò alle spalle l’Atalanta di ben 4 punti, prima che la crisi avvenuta in seguito facesse sfumare il vantaggio accumulato.

Il dato però resta ed è incoraggiante, all’ex Atleti Azzurri d’Italia si sono inchinate tutte dinanzi a Gian Piero Gasperini: nel 2016 il Napoli con l’Inter, nel 2018 la Lazio e lo scorso anno in Coppa Italia anche la Juventus, con un netto 3-0.

I presupposti per un’altra grande partita del Milan ci sono. I rossoneri sono in crescita sotto tutti i punti di vista, anche se la prestazione con il Sassuolo ha evidenziato ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, che davanti bisogna mettere il pallone in porta.

Bonaventura sta prendendo per mano il centrocampo e la squadra, Romagnoli e tutto il pacchetto difensivo stanno migliorando con una fase sempre più curata. L’Atalanta dal canto suo giocherà la prima partita in casa dopo il capolavoro in Champions League, dopo essere stata anche sconfitta a Bologna.

Una cosa è certa, non ci annoieremo. Mario Pasalic sarà un altro ex della partita, con la cura Gasperini per l’ex Chelsea i rimpianti sono pochi, continua a leggere >>>

