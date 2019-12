Verso Atalanta-Milan: Conti, ultimo gol in Serie A proprio a Bergamo

NEWS MILAN – Quale sarà l’accoglienza per Andrea Conti? Domenica andrà in scena Atalanta – Milan e gli ex della gara sono veramente tanti. L’ultimo è Conti nell’estate del 2017, un’estate che i tifosi atalantini difficilmente avranno dimenticato per via della forzatura che lo stesso Conti aveva fatto alla società per essere ceduto ai rossoneri.

Negli ultimi anni, la curva bergamasca si è dimostrata molto affettuosa: nel maggio 2015 aveva dedicato uno striscione a Bonaventura, che poi siglò una doppietta. Franck Kessié che tornò a Bergamo nel 2018, fu accolto da moltissimi applausi nonostante segnò l’1-1. Ma cosa accadrà domenica?

A proposito di reti segnate, Conti siglò l’ultimo gol in Serie A proprio con la maglia dell’Atalanta, e scherzo del destino, esattamente contro il Milan. Conti è stato uno dei diversi affari che legano Atalanta e Milan: per scoprirli, continua a leggere >>>

