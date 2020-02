Milan-Verona: secondo gol stagionale per i rossoneri su punizione

NEWS MILAN – Il gol di ieri di Hakan Calhanoglu in Milan-Verona 1-1 a ‘San Siro‘ è il secondo stagionale che arriva direttamente da punizione per i rossoneri. Il primo lo aveva realizzato Jesús Suso a fine ottobre nella vittoriosa partita (1-0 il risultato finale) casalinga contro la Spal (clicca QUI per il video della rete). Ora per il Milan ci sarà il derby ed oggi ne ha parlato il tecnico Stefano Pioli ai microfoni di ‘Sky Sport‘: per le sue dichiarazioni, continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android