Milan-Verona, scendi in campo come mascotte: ecco come fare

NEWS MILAN – In occasione dell’attesissimo match Milan-Verona, valido per la 22^ giornata di Serie A TIM 2019/20 e in programma domenica 2 febbraio 2020 alle ore 15:00, sarà possibile vivere un’esperienza unica e irripetibile allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro.

C’è la possibilità di aggiudicarsi l’incredibile opportunità, per i bambini, di scendere in campo con i giocatori prima del fischio d’inizio della partita. Assieme ai calciatori rossoneri, potranno camminare sul manto erboso dello stadio ‘Meazza‘, nel mezzo dell’acclamazione delle migliaia di persone presenti allo stadio. Il bambino deve avere tra i 6 ai 10 anni e altezza non superiore ai 140 centimetri.

Non finisce qui: nel pacchetto sono anche compresi 2 biglietti (bambino + un accompagnatore) per godere lo spettacolo di Milan-Napoli dal Primo Anello Verde. Gli utenti vincitori riceveranno inoltre la felpa ufficiale e la sacca di ‘Fondazione Milan‘, organizzatrice dell’evento.

Come fare? Basta partecipare all’asta indetta da ‘Fondazione Milan‘, il cui ricavato sosterrà il programma di inclusione sociale ‘Sport 4 All‘.

Come noto, ‘Fondazione Milan‘ è nata nel 2003 come espressione dell’impegno di AC Milan verso la collettività e verso coloro che si trovavano in situazioni di disagio e rischio sociale. Desidera costruire un mondo in cui ogni giovane possa crescere attraverso lo sport per scoprire e migliorare sé stesso, nella ricerca dell’equilibrio e del benessere, così da poter contribuire attivamente alla crescita e al miglioramento della sua comunità di appartenenza.

Ecco il link di ‘Charity Stars‘ per poter partecipare all’asta per vincere la possibilità di scendere in campo insieme ai giocatori prima del fischio d’inizio di Milan-Verona. N.B. Il pagamento dovrà avvenire tassativamente entro 1 ora dalla chiusura dell’asta e, contestualmente, l’aggiudicatario dovrà fornire il nominativo suo e dell’accompagnatore, oltre alla taglia della felpa.

