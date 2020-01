Milan-Udinese 3-2, tutti i numeri della partita di San Siro

ULTIME MILAN – Vittoria, grazie a una grande ripresa e un finale incredibile, firmata dalla doppietta di Rebić e dal gol di Hernández. Non c’era modo migliore per iniziare il girone di ritorno. I rossoneri sono tornati al successo a San Siro e in campionato battendo 3-2 l’Udinese. Una bella sfida, accesa e ricca di emozioni. Questi, dopo la 20° giornata di Serie A che ha proiettato il Diavolo a quota 28 punti, tutti i numeri – su squadra e singoli – prodotti dal campo:

1- I rossoneri ritrovano il successo interno in campionato che mancava dal 31 ottobre (1-0 vs SPAL).

2- I rossoneri hanno vinto una gara casalinga di Serie A dopo essere andati sotto nel punteggio per la prima volta dal dicembre 2018 (2-1 vs SPAL).

3- Ante Rebić ritrova il gol in Serie A dopo 1540 giorni: non trovava la rete dal novembre 2015, con la maglia della Fiorentina.

4- Ante Rebić è il primo giocatore del Milan ad aver segnato una doppietta da subentrato in Serie A da Giampaolo Pazzini nell’aprile 2013 (vs Catania). E il primo gol dell’attacante croato (2 minuti e 12 secondi) è anche il più veloce per un subentrato rossonero in Serie A dal maggio 2016 (Luca Antonelli vs Frosinone dopo 46 secondi).

5- Quello di Theo Hernández è il primo gol rossonero in questa stagione sugli sviluppi di calcio d’angolo.

6- Zlatan Ibrahimović è diventato il giocatore più veloce a raggiungere le 150 vittorie in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (222 presenze).

