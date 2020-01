Milan-Torino, i precedenti tra le due squadre in Coppa Italia

NEWS MILAN – Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità relative a Milan-Torino, gara di Coppa Italia che si giocherà questa sera a San Siro, a partire dalle 20:45.

Il dato principale è quello relativo ai precedenti. Ad esempio quattro dei sei successi rossoneri contro il Torino in Coppa Italia sono arrivati nelle ultime sette sfide (1N, 2P). Inoltre il Milan ha passato il turno in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha affrontato il Torino in Coppa Italia: Quarti nel 1992, Secondo Turno nel 1998, Ottavi nel 2000 e nel 2017″.

