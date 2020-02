Milan, terza espulsione in carriera per Theo Hernandez

NEWS MILAN – Dopo gol e prestazioni di alto livello, Theo Hernandez è incappato in una brutta serata, essendo stato espulso nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, terminata con il risultato di a 1 a 1.

Quello di giovedì sera è il terzo rosso in carriera per il francese. Theo Hernandez, infatti, non subiva un’espulsione dal 2018, esattamente nel match tra Real Sociedad ed Huesca, mentre la prima risale al 2017, ricevuta per doppia ammonizione nella gara di Coppa del Re tra Alaves e Deportivo La Coruna. Intanto sempre più vicino l’addio di un calciatore molto importante, continua a leggere >>>

