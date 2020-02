Milan, ricordi Adiyiah? Ecco dove gioca adesso il ghanese

ULTIME NEWS – Quando si dice: “E’ stato un abbaglio”. Questa frase rispecchia molto la (breve) storia tra il Milan e Dominic Adiyiah. Il Ghana, a sorpresa, vince il Mondiale Under 20 nel 2009 e Adiyiah si mette in mostra come miglior giocatore della competizione, mettendo a segno ben 8 reti. Il Milan drizza le antenne e corre ad acquistare un giocatore che promette decisamente bene. Ma le premesse non vengono affatto rispettate, perché l’attaccante non esordisce mai in Prima Squadra e gioca qualche partita solo con la Primavera. Dopo i prestiti alla Reggina, al Partizan e al Karşıyaka, i rossoneri liberano il ragazzo che continua a cercare la sua dimensione.

Prima in Russia, con la maglia dell’Arsenal Kiev, poi in Kazakhstan con quella dell’Atyrau, prima di trasferirsi definitivamente in Thailandia. Qui, con il Nakhonratchasima segna 20 reti in quasi 100 partite nel corso di tre stagioni, ma poi si passa al Chiangmai United, club di Seconda Divisione. Non di certo un percorso brillante per un giocatore considerato un talento assoluto. Intanto il Parma ha pensato ad un giocatore del Milan a gennaio: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

