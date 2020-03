Milan, Ibrahimovic: positivi i numeri stagionali del rossonero

NEWS MILAN – Nel suo primo biennio rossonero, dal 2010 al 2012, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic aveva collezionato 56 gol in 85 gare tra campionato e coppe, nazionali ed internazionali, mettendo nel proprio palmarès uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana, trofei entrambi datati 2011.

In inverno, poi, il nativo di Malmö ha deciso di far ritorno al Milan per rimettersi in gioco in un campionato di livello dopo due anni di esilio dorato nella Major League Soccer statunitense con i californiani dei Los Angeles Galaxy. Ed Ibrahimovic, al Milan, ha fatto vedere di poter essere ancora decisivo nonostante compirà 39 anni il prossimo 3 ottobre.

Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, Ibrahimovic, finora ha disputato 10 partite tra Serie A (8) e Coppa Italia (2), per un totale di 810′ sul terreno di gioco, 665 in campionato e 145 nella coppa nazionale, mettendo a segno 4 reti, di cui 3 in Serie A contro Cagliari, Inter e Genoa ed una in TIM Cup contro il Torino. Al suo attivo, anche un assist per Ante Rebic nel derby. Intanto Gazidis ragiona sui contratti in scadenza. LEGGI LE ULTIME >>>

