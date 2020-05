Milan, plusvalenze nel calcio: Kaka-Real Madrid fra le più redditizie

CALCIOMERCATO MILAN – Il sito web tedesco Transfermarkt, specializzato nelle valutazioni e nelle statistiche dei calciatori, ha analizzato le più importanti plusvalenze nella storia del calcio.

In questa classifica, figura al 14esimo posto, la dolorosa cessione di Ricardo Kakà dal Milan al Real Madrid. Il brasiliano, arrivato in rossonero nell’estate del 2003, fu pagato 8,5 milioni di euro. Grazie alle sue prestazioni in campo, che ne hanno accresciuto il valore, Kakà nel giugno 2009 venne ceduto al Real Madrid 67 milioni di euro, generando una plusvalenza di 58.5 milioni di euro.

