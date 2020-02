Milan, Pioli e la panchina poco utilizzata: i numeri

NEWS MILAN – Dietro ai cali del Milan nei secondi tempi c’è sicuramente anche un pizzico di stanchezza che sta affiorando in determinati giocatori che stanno giocando tanto e non si praticamente mai fermati in questa stagione.

Come riferiscono i colleghi di Sport Mediaset, sarebbe utile un po’ di turnover, ma per Stefano Pioli probabilmente le riserve non sono al livello dei titolari. Nelle ultime tre partite in pratica, hanno giocato sempre gli stessi, e la panchina è stata presa in considerazione pochissimo.

Su un totale di 270 minuti, le riserve hanno disputato solo 90 minuti con Davide Calabria, 78 con Lucas Paquetà, 27 con Giacomo Bonaventura, 12 con Rafael Leao, 9 con Alexis Saelemaerkers e uno solo con Daniel Maldini. L’uruguaiano Diego Laxalt invece non ha ancora fatto minuti da quando è tornato al Milan.

Pioli deve fare in modo di far ruotare di più i giocatori che ha a disposizione per non rischiare di trovarsi in difficoltà nei minuti finali di ogni partita. In tal senso il dato delle rimonte subite nelle ultime partite è preoccupante. Per saperne di più continua a leggere>>>

