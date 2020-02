Milan, meno gol fatti e più gol subiti rispetto alla passata stagione

NEWS MILAN – Sul Milan di quest’anno si possono fare tanti ragionamenti, ma c’è un dato ineluttabile su cui c’è poco da discutere: la squadra in questa stagione segna meno e subisce più gol.

I dati rispetto al campionato scorso sono impietosi. Eccoli:

Serie A 2018/2019 – 38 gol fatti e 22 gol subiti. Differenza reti + 16

Serie A 2019/2020 – 27 gol fatti e 32 gol subiti. Differenza reti -5

Sono ben 11 i gol in meno segnati dal Milan in questa Serie A dopo 25 giornate mentre sono ben 10 i gol in più subiti. Numeri impietosi per una squadra che in estate caldeggiava come obiettivo la qualificazione in Champions League.

Gennaro Gattuso stava per compiere un “miracolo” l’anno scorso essendo arrivato ad un soffio dal quarto posto. Il lavoro da fare è tanto se si vuole tornare a giocare nell’Europa che conta.

In vista del prossimo calciomercato e della prossima stagione il Milan ha già in mente un’operazione da fare. Ecco di chi si tratta: continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android