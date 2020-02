Milan, due record per Rebic e Bennacer in Serie A

NEWS MILAN – Due record per i giocatori del Milan dopo la sfida contro la Fiorentina. Uno positivo, l’altro negativo, che riguardano Ismael Bennacer e Ante Rebic.

Bennacer in Fiorentina-Milan ha subito l’ennesimo cartellino giallo: è il 12° della sua stagione in Serie A, due in più di qualsiasi altro giocatore del campionato. Mentre Ante Rebic continua a stupire e segnare: sesto gol della stagione in campionato, tutti segnati nel 2020. Il croato, insieme a Cristiano Ronaldo, Josip Ilicic e Ciro Immobile, è l’unico ad aver segnato almeno sei gol nel nuovo anno in campionato. Il Milan intanto si prepara alla sfida contro il Genoa, che verrà giocata con un San Siro privo di tifosi: ecco le ultimissime >>>

