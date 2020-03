Milan, che Castillejo! E’ il primo in Europa per passaggi chiave

ULTIME NEWS MILAN – L’onorificenza che non ti aspetti, soprattutto considerando che fino a qualche mese fa il suo ruolo era quello dell’alternativa a Jesus Suso. Samu Castillejo da gennaio in poi si è preso il Milan a suon di prestazioni all’altezza, permettendo alla dirigenza di cedere il suo connazionale al Siviglia. La bontà del suo lavoro viene anche testimoniata dai numeri: come riporta il portale di statistiche ‘WhoScored.com’, infatti, il numero 7 rossonero è il primo d’Europa per passaggi chiave, alle sue spalle Nkunku del Lipsia e Maddison del Leicester.

