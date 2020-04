Inzaghi e Vieri, che retroscena! “Trapattoni mi ha sostituito per colpa tua”

ULTIME NEWS – La diretta Instagram è ormai diventata un’abitudine dei più per trascorrere un po’ di tempo in compagnia. Anche Christian Vieri e Filippo Inzaghi l’hanno pensata allo stesso modo e hanno raccontato un retroscena davvero curioso in merito alla loro carriera in Nazionale. Anche qui l’ex numero 9 rossonero ha dimostrato una voglia non comune ai calciatori normali. ‘Superpippo’ ha confessato: “Giocavamo a Reggio Calabria con l’Azerbaigian, eravamo tutti vicini a diversi record. Rischiavamo di fare tutti goal. Eravamo contenti di giocare insieme e farci assist, giocammo con Totti dietro. Nel primo tempo avevamo segnato entrambi. All’intervallo ho pensato che Trapattoni avrebbe sostituito uno tra me e te, e se deve tirarne fuori uno, tira fuori me. Negli spogliatoi allora appena è passato Trapattoni gli ho detto: ‘Mister, mi ha detto Bobo che ha un problema all’adduttore, è meglio che non si stiri, mi lasci in campo che sto benissimo’. Dopo 10 minuti è arrivato il momento del cambio, sul tabellone è apparso il tuo numero”.

Ecco la risposta di Vieri: “Ero lì che aspettavo il calcio d’angolo, e tu mi diici ‘Bobo, stai calmo’. Io non capivo, ma cosa mi sta dicendo? Poi vedo il numero, mamma mia. Esco e tiro la bottiglietta al Trap. A fine partita mi chiede perché l’avessi fatto. Gli dico: ‘perché mi hai tolto’. E lui: ‘Ma Pippo mi ha detto che stavi male!”. Adesso si è risolto tutto con una risata, ma all’epoca il clima non sembrava così disteso…

