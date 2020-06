Goleada Milan, 4 gol in trasferta: l’ultima volta a settembre 2018

NEWS MILAN – Goleada del Milan al ‘via del Mare’ di Lecce: vittoria importante per 4-1 dei rossoneri. Per la prima volta in stagione segniamo quattro gol e vinciamo con tre gol di scarto.

L’ultima volta che erano stati segnati almeno 4 gol in trasferta era stato in Sassuolo-Milan 1-4 del settembre 2018. Quasi due anni fa. Segno delle problematiche in zona gol che purtroppo i rossoneri hanno troppo spesso manifestato.

Questa sera in Lecce-Milan, in gol Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao. Peraltro quattro marcatori diversi in una partita non si vedevano addirittura da Milan-Fiorentina 5-1 del 20 maggio 2018.

Quattro gol in casa del Lecce sono stati segnati anche nel gennaio 2011, con la storica rimonta da 3-0 a 3-4 con la tripletta di Boateng e gol di Yepes.

A prescindere dai ricorsi storici e curiosità varie, inizia bene la Serie A post-lockdown per la squadra di Stefano Pioli. Una vittoria al Lecce era il minimo da fare, ma essendo soltanto la seconda partita dopo la lunga pausa, nulla era scontato. Speriamo continui così.

