Fiorentina-Milan, rossoneri al primo pareggio in trasferta della stagione

NEWS MILAN – Ieri sera all’Artemio Franchi, è stato il primo pareggio dei rossoneri in trasferta. Nel corso di questa stagione 2019/2020 di Serie A, il Milan non conosceva mezze misure in trasferta: o vittoria, o sconfitta. Ieri in Fiorentina-Milan un pareggio per 1-1 pieno di rammarichi per l’occasione sprecata vista la superiorità numerica e di punteggio.

Poi l’arbitro e il VAR hanno fatto il resto. Un rigore nel finale, regalato dall’arbitro Calvarese per contatto Romagnoli-Cutrone, ha deciso il risultato finale. Milan che peraltro ha rischiato anche la clamorosa beffa, con Martin Caceres andato vicinissimo al gol: bravo Begovic a respingere in quell’occasione. Rossoneri che proprio in merito alle decisioni controverse di Firenze, sono pronti a muoversi contro l’AIA: continua a leggere >>>

