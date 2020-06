Ex Milan, Suso e Deulofeu insieme: “Che gioia rivedersi”

MILAN NEWS – Ex compagni al Milan e in Nazionale spagnola, Gerard Deulofeu e Jesus Suso si sono rivisti con le rispettive famiglie. Bel messaggio di Suso, che su Instagram ha scritto: “Che gioia rivederti”.

I due spagnoli sono molti amici, e le rispettive compagne sono rimaste legate. Attualmente Suso è al Siviglia, dove si sta trovando bene e probabilmente resterà. Deulofeu invece gioca per il Watford, in Premier League, ma è attualmente infortunato: rottura parziale del legamento crociato lo scorso febbraio, dunque stagione abbondantemente finita. Chissà che i due non possano ritrovarsi insieme in squadra.

