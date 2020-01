L’ex rossonero Ronaldinho: “Martinelli mi ricorda Ronaldo”

NEWS MILAN – Gabriel Martinelli, classe 2001, attaccante brasiliano dell’Arsenal, sta stupendo tutti alla sua prima stagione in Europa: già 10 gol e 3 assist in 21 presenze tra Premier League, Europa League, F.A. Cup e Coppa di Lega. Le sue prestazioni hanno attirato persino l’attenzione di Ronaldinho Gaúcho, ex stella del Milan e del Brasile, che ne ha parlato ai microfoni del tabloid britannico ‘Mirror‘.

“Noi brasiliani siamo molto felici per Martinelli e il suo futuro. Avere talento è una cosa, ma la cosa più importante è un’altra: avere fiducia in se stessi all’età di 18 anni”, ha detto Ronaldinho. “Mi ricorda Ronaldo (il ‘Fenomeno‘ n.d.r.). Nella sua prima stagione in Europa, ha segnato 30 gol e la gente ha pensato: ‘Chi è questo brasiliano di 18 anni’. Voleva giocare con la palla e correva dai suoi avversari senza alcuna paura indipendentemente dalle squadre e dai giocatori che si trovava contro. Ora vedo lo stesso in Martinelli. Gabriel vuole solo avere la palla e segnare gol. Ronaldo è diventato il migliore al mondo e questo potrebbe anche essere l’obiettivo di Martinelli”, ha concluso Ronaldinho.

Intanto, sul fronte mercato, un altro brasiliano del Milan se la passa piuttosto male di recente.

