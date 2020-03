Ex Milan – Honda da record: 100 gol in 5 continenti

NEWS MILAN – Tifosi rossoneri, ricordate Keisuke Honda, fantasista giapponese classe 1986, che ha vestito la maglia numero 10 del Diavolo per qualche stagione, dal gennaio 2014 al maggio 2017, con 92 gare e 11 gol all’attivo?

Honda, da qualche giorno, veste la maglia del Botafogo, storico club brasiliano ed è andato a segno subito, al suo esordio, su calcio di rigore contro il Bangu (partita terminata 1-1): si è trattato, come sottolineato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, del gol numero 100 di Honda in carriera.

La singolare statistica è che il calciatore nipponico ha realizzato reti in ben 5 continenti: prima in Asia, in patria, con i giapponesi del Nagoya Grampus; quindi in Europa, con Venlo (Olanda), CSKA Mosca (Russia) e, per l’appunto, Milan; poi in Centro-America, con i messicani del Pachuca.

La carrellata di gol di Honda è proseguita, quindi, in Oceania con gli australiani del Melbourne Victory per finire in Sudamerica con i brasiliani del Botafogo. Curiosità: all’appello mancherebbero i gol con una squadra dell’Africa anche se, nel Continente Nero, Honda ha segnato 2 reti ai Mondiali 2010 con la sua Nazionale.

