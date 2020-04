Ex Milan – Beckham a Ronaldo: “Come va l’inglese?” La risposta è virale

NEWS DALL’ESTERO – Due ex Milan, David Beckham e Ronaldo, hanno dato vita a un divertente siparietto su Instagram. Il tutto è avvenuto in una diretta fra i due.

Beckham ad un certo punto ha chiesto a Ronaldo: “Ronie, come va il tuo inglese?” La risposta del brasiliano è tutta un programma e diventa virale sul web: “Il mio inglese va male David (risata). Migliora solo quando bevo qualcosa, magari un po’ di vino…ma in quarantena non sto bevendo niente”.

La battuta di Ronaldo a Beckham in poche ora è diventata subito fonte di risata per tutti coloro che l’hanno ascoltata.

