ULTIME NEWS MILAN – 21 marzo 1980, un giorno che ha cambiato per sempre il modo di vedere il calcio nella storia recente. Una data che ha regalato al mondo Ronaldo de Assis Moreira, noto al mondo come Ronaldinho. Il fuoriclasse brasiliano è stato uno dei pionieri del calcio spettacolo, grazie alle sue giocate fantascientifiche nei suoi anni trascorsi in Europa. Dopo aver iniziato la sua carriere al Psg, Ronaldinho si trasferisce al Barcellona, dove si amalgama alla perfezione in una squadra spaziale. Dopo 5 anni in Spagna, Ronaldinho decide che è giunta l’ora di deliziare l’Italia, trasferendosi al Milan e trascorrendo in rossonero gli ultimi anni effettivi da calciatore. Le ultime esperienze con Flamengo, Atletico Mineiro e Fluminense hanno chiuso una carriera indimenticabile.

La sua vita privata, invece, non gli ha dato le stesse soddisfazioni: Ronaldinho, attualmente, si trova in carcere per possesso di documenti falsi. Un'accusa che potrebbe aggravarsi a causa di un'ulteriore accusa di riciclaggio. Nonostante le disavventure, l'ex fuoriclasse rimane uno dei calciatori più amati degli ultimi anni. Se al momento è difficile riuscire per lui a sorridere come ha sempre fatto, è giusto restituirgli quel sorriso in questo momento difficile. Buon 40esimo compleanno, campione.

