Donnarumma, re dei ‘clean sheet’ in questo campionato: i numeri

NEWS MILAN – Campionato di Serie A fermo per la pandemia da coronavirus ed il sito ‘acmilan.com‘ ne ha approfittato per evidenziare qualche curiosità sui calciatori rossoneri.

Per esempio si evince come Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere titolare del Milan dalla stagione 2015-2016, abbia mantenuto la propria porta inviolata in ben nove occasioni nella Serie A 2019-2020: nessun estremo difensore ha fatto meglio di lui.

Donnarumma ha collezionato i suoi ‘clean sheet‘ contro Brescia (2 volte), Hellas Verona, Spal, Parma, Sassuolo, Sampdoria, Cagliari e Torino. L’anno prossimo, però, Donnarumma potrebbe non essere più al Milan. Per scoprire la squadra in pole position per aggiudicarsi le sue prestazioni, leggi qui …

