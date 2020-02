Dall’Olanda: il tiro dell’ex Milan Halilovic colpisce il bar dell’Heerenveen

NEWS DALL’ESTERO – C’è una curiosità che riguarda un ex giocatore del Milan: si tratta del fantasista Alen Halilovic, ancora sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Il calciatore croato, che attualmente gioca in Olanda nell’Heerenveen, sabato scorso nel match contro l’Ado Den Haag ha trovato la prima rete in Eredivisie. Halilovic, entrato in campo da appena 10 minuti, ha realizzato la rete del 2-2 al 79esimo con uno splendido tiro a giro di sinistro sotto l’incrocio. Dopo 15 presenze in campionato (solo 2 però quelle da titolare), l’ex Milan ha realizzato la prima rete nel campionato olandese.

La curiosità però, è l’episodio avvenuto qualche minuto prima del gol: Halilovic tira e il pallone colpisce il bar posizionato dietro la porta. Fra la sorpresa dei lavoratori di quel bar, il tiro del calciatore ha centrato la cucina, abbattendo lo scaffale delle patatine.

Gianluigi Donnarumma intanto sta provando a recuperare per la partita di domenica contro il Genoa.

