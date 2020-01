Coppa Italia – Milan-Spal: esordio stagionale per Gabbia

NEWS MILAN – Questa sera, subentrando all’82′ a Simon Kjaer, debuttante in rossonero, il giovane difensore Matteo Gabbia, classe 1999, in occasione di Milan-Spal degli ottavi di finale di Coppa Italia ha fatto il suo esordio stagionale con la maglia del Diavolo.

Per Gabbia, che voci di mercato vorrebbero vicino proprio alla Spal o al Lecce entro questa sessione invernale di calciomercato, non si è trattato, però, dell’esordio assoluto con il Milan, poiché, nell’agosto 2017, aveva giocato contro il FC Skhendija nei preliminari di Europa League.

Al termine del match, vinto per 3-0 dal Milan grazie ai gol di Krzysztof Piatek, Samu Castillejo e Theo Hernández, Gabbia ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Milan TV‘: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

