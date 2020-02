Coppa Italia – Milan-Juventus 1-1: le statistiche del match di San Siro

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Milan-Juventus è terminata 1-1: un pareggio amaro, subito nel finale e su calcio di rigore, con i rossoneri anche in dieci uomini.

Poteva essere una vittoria molto preziosa, invece il Diavolo contro la Juventus si deve accontentare di un pari che non può soddisfare, sia per com’è arrivato che per il fattore casa.

Questi, legati alla squadra e soprattutto ai singoli, i numeri prodotti dal campo dopo l’andata della semifinale di Coppa Italia a ‘San Siro‘.

1 – Con questo pareggio, il Milan ha interrotto una striscia di nove sconfitte consecutive contro la Juventus in tutte le competizioni;

2 – Ante Rebić, in tutte le competizioni, ha preso parte a sei gol nell’anno solare 2020 (cinque reti e un assist), più di ogni altro giocatore rossonero nel periodo;

3 – Prima di Theo Hernández, l’ultimo rossonero ad aver ricevuto un’espulsione in Coppa Italia è stato Manuel Locatelli, nel gennaio 2017, sempre contro la Juventus;

4 – Davide Calabria ha disputato la sua 100^ partita con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Per leggere le dichiarazioni post-partita del direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, continua a leggere >>>

