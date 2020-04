Como-Milan si gioca a … Pes! Ecco la simpatica iniziativa

ULTIME NEWS MILAN – In periodo di quarantena tutto è concesso, si trascorre il tempo nel miglior modo possibile per abbattere la noia. Il Como, ad esempio, è ricorso ad un espediente tanto curioso quanto nostalgico. La squadra ha simulato una partita contro le leggende del Milan guidato da Arrigo Sacchi. Un ritorno al passato interessante, che ha rivisto in campo giocatori del calibro di Ruud Gullit, Franco Baresi e Stefano Borgonovo. Volete sapere com’è finita la partita? Ecco di seguito il link per scoprirlo! https://comotv.com/watch?v=vd86013589

