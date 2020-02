Champions League 2003, Costacurta stuzzica Nedved: il ceco non commenta

NEWS MILAN – Divertente episodio negli studi di Sky Sport durante la presentazione dei match di Champions League. Alessandro Costacurta durante l’intervista a Pavel Nedved, ha ricordato all’ex calciatore l’episodio che gli costò la finale di Champions League all’Old Trafford nel 2003. Un rimpianto che i tifosi juventini ricordano ancora con rammarico. Famoso il “se c’era Nedved” che spesso ripetono i bianconeri, che pensano che con l’esterno ceco quella finale sarebbe andata diversamente.

Costacurta ha stuzzicato l’ex rivale, dicendo: “Ricordo quell’episodio quando prendesti il giallo in Juventus-Real Madrid, a San Siro esultammo come un gol. Lo dico perché anche io ho saltato una finale in passato…”. Qualche espressione facciale e nulla più da parte di Nedved, che non ha risposto alle parole dell’ex difensore del Milan. In studio hanno subito cambiato tema e domanda per il dirigente bianconero. Intanto proprio in tema Champions League, ecco le formazioni ufficiali di Lione-Juventus e Real Madrid-Manchester City: continua a leggere >>>

