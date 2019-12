Calciomercato Milan – Ibrahimovic: 56 gol in 85 partite con il Diavolo

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic ha scelto la via del ritorno, ha scelto di riabbracciare i colori rossoneri, il Milan.

Nonostante nelle ultime settimane la pista sembrava essersi raffreddata, l’asso svedese dopo essersi fatto desiderare torna all’ombra del Duomo di Milano. Tutto inIziò con una bomba di qualche settimana fa proveniente dagli USA: Don Garber, commissioner della MLS, si era lasciato scappare una confessione sul futuro di Ibrahimovic, dichiarando che il 38enne sarebbe andato al Milan.

Una clamorosa rivelazione che ben presto ha fatto il giro del mondo. Il Milan aveva dato come termine al giocatore proprio il 27 dicembre, la decisione è stata quella di fare ritorno a Milano sponda rossonera dopo la sua prima avventura nell’estate del 2010. Quell’estate il Milan acquistò Ibrahimovic dal Barcellona, garantendosi l’attaccante svedese e le sue prestazioni soprattutto. In maglia rossonera infatti, Ibrahimovic ha disputato 85 gare tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, di cui ben 81 da titolare.

La media era di un gol ogni 128 minuti, in totale 56 reti realizzate. 42 di queste in Serie A, 9 in Champions, 4 nella coppa nazionale e uno in finale della Supercoppa. 15 di questi 56 gol, ovvero il 27% circa, è stato siglato su calcio di rigore. L’esperienza si chiuse poi nel 2012 con la cessione al PSG, ma ora, le strade di Ibrahimovic e del Milan sono pronte a incrociarsi nuovamente, per un nuovo capitolo.

Ibrahimovic è il primo colpo della sessione invernale di calciomercato, ma come sarà il suo contratto? Per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android