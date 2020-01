Calcio e Borsa nel 2019: Lazio, Juventus e Roma volano

NEWS SERIE A – Annata da record per Piazza Affari. Juventus, Lazio e Roma volano in borsa e chiudono il 2019 in forte rialzo rispetto al 2018. Il titolo che è cresciuto di più nel corso dell’anno è stato quello della Roma, negli ultimi mesi cresciuto ulteriormente per via della trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club.

Le azioni giallorosse sono passate da un valore di 0,492 euro a fine 2018 a 0,680 euro a fine 2019, con un aumento del 38,2%. Restando nella capitale, anche la Lazio nelle ultime settimane è stata protagonista in borsa. Tra prestazioni e Supercoppa italiana il titolo è cresciuto del 24.9%, passando da 1.214 a 1-516 euro per azione.

Il primo anno nel Ftse Mib ha visto una crescita importante ma leggermente rallentata invece per la Juventus rispetto al 2018. I bianconeri hanno chiuso il 2019 con una crescita del 27,5% rispetto allo scorso anno. Sono passate di mano nel corso dell’anno 3,8 miliardi di azioni, con una media di 15,3 milioni al giorno, mentre la capitalizzazione della società è passata da 985 a 1,6 miliardi di euro.

Numeri importanti anche per le squadre all’estero: il Benfica fa la voce grossa con un +172, segue l’Ajax che è cresciuta del 47%, soprattutto per via della grande Champions League disputata la scorsa annata. Crescono anche il Borussia Dortmund con un +10, lo Sporting Lisbona con un +4.7 e il Lione con un +10.

Intanto si infittiscono le voci riguardo l'interessamento di Bernard Arnault, ma chi è l'imprenditore che vuole acquistare il Milan?

