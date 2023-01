Supercoppa Italiana – Milan-Inter: la diretta della partita | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Inter, partita valida per la finale di Supercoppa Italiana. La diretta testuale della gara dei rossoneri di Stefano Pioli

Nella sfida per la Supercoppa italiana tra Milan e Inter, battaglia anche tra i due italiani Davide Calabria e Federico Dimarco

Nella sfida tra Milan e Inter della Supercoppa italiana, in campo anche Leao e Skriniar. Ne parla La Gazzetta dello Sport

Cristian Brocchi, ex centrocampista rossonero, ha parlato della partita di Supercoppa italiana tra Milan e Inter. Ecco le sue parole

Fulvio Collovati, ex dirigente e difensore, ha parlato della Supercoppa italiana tra Milan e Inter. Ecco le sue parole

Pioli avrebbe ancora qualche dubbio sulla formazione del Milan per il derby di oggi. Kjaer e Messias dovrebbero essere titolari

Oggi alle 20 italiane ci sarà la Supercoppa italiana tra Milan e Inter: Pioli ha le sue carte per vincere il derby

Alle ore 20:00 italiane c'è Milan-Inter al King Fahd International Stadium. Ecco dove seguire in diretta on line streaming

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'King Fahd International Stadium' di Riad (Arabia Saudita) dove stasera, alle ore 20:00 italiane, si disputerà Milan-Inter, partita valida per la finale di Supercoppa Italiana. Restate con noi per il LIVE testuale della gara dei rossoneri di mister Stefano Pioli e, nel frattempo, ecco tutte le news minuto per minuto verso la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.