Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Chievo valido per la terza giornata di Serie D 2025/26: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei giovani rossoneri di mister Massimo Oddo.

Francesco De Benedittis 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 15:30)

+++ SERIE D, MILAN FUTURO-CHIEVO: LA DIRETTA LIVE +++

Alle ore 15:00, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA) si disputa il match tra Milan Futuro e Chievo valido per la terza giornata di Serie D 2025/26. Quella di oggi, si appresta ad essere una partita divertente: si affrontano infatti la prima in classifica, il Chievo, e la sesta, il Milan Futuro. Il percorso della squadra di Oddo finora è stato una vittoria contro il Pavia per 2-1 e un pareggio contro il Leon per 2-2, subendo una rimonta nel finale. Il Chievo di mister Fabrizio Cacciatore, invece, arriva alla sfida a punteggio pieno: due vittorie su due, 2-1 contro lo Scanzarosciate e 1-3 contro la Casatese Merate.

Entrambe le formazioni sono molto propense al gioco offensivo (4 gol il Milan e 5 il Chievo), ma dietro nessuna delle due squadre ha trovato un clean sheet in campionato (3 gol subiti il Milan e 2 il Chievo). Si prospetta quindi una partita ricca di gol: la posta in palio è avvicinarsi alla vetta per i rossoneri e confermarsi capolista per il Chievo.

MILAN FUTURO 0-1 CHIEVO VERONA

27' Cross pericoloso di Cappelletti che però prende in contro tempo sia Perina che Branca 25' Recupera palla il Milan con Minotti che poi innesca il movimento di Branca che a sua volta trova sulla fascia Sala, il quale prova un cross dal fondo molto interessante. Il traversone però finisce tra le braccia di Tosi 22' Incomprensione tra D'Este e Campatelli, attento Bouyer che raccoglie il pallone e fa ripartire l'azione per i rossoneri 21' Dutu prova ad imbucare per Sia, ma il suo pallone è lungo e finisce direttamente in rimessa dal fondo 18' Eletu ci prova dai 25 metri, ma il suo tiro è debole e Tosi lo raccoglie agevolmente 16' Il Milan tiene palla e aspetta un varco nella difesa esperta dei gialloblu 13' Reazione decisa del Milan: Sala prova a riportare subito il risultato in parità con un colpo di testa botta sicura. Il suo tiro deve però fare i conti con un grande intervento di Tosi 12' Gol del Chievo, 0-1 ! D'este con un pallonetto magnifico dai 20 metri punisce l'uscita indecisa di Bouyer 10' Il Milan insiste e schiaccia il Chievo nella propria trequarti, senza però riuscire a trovare alcun varco 7' Azione prolungata del Milan, portata avanti da belle combinazioni di Sia e Sala, che però si conclude con un nulla di fatto. Chiude bene il Chievo con un attento Sbampato 4' Calcio d'angolo sventato dalla difesa rossonera, ma continua il forcing dei gialloblu 3' Il Chievo risponde ai rossoneri conquistando il primo calcio d'angolo del match 2' Prima occasione per il Milan! Perina, servito da Eletu, prova a sfondare sulla fascia destra ma viene chiuso da Sbampato. Rimessa dal fondo per i gialloblu 1' L'arbitro fischia! Inizia Milan Futuro-Chievo 15:01 Minuto di silenzio in memoria del giovane sciatore Matteo Franzoso scomparso tragicamente all'età di 25 anni 15:00 Tutto pronto! Milan Futuro e Chievo scendono in campo 14:55 Curiosità: presenti in tribuna ad assistere alla partita della squadra di Oddo anche Marco Landucci, Bernardo Corradi e altri membri dello staff della prima squadra 14:30 Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Chievo , 3^ giornata del campionato di Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 15:00 allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA). Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Fabrizio Cacciatore! Milan Futuro (4-2-3-1): Bouyer; Cappelletti, Minotti, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Sia, Perina, Traoré. A disposizione: Longoni, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Geroli, Hodzic, Magrassi, Domnitei, Asanji. Allenatore: Oddo. Chievo (4-2-3-1): Tosi, Pisano, Sbampato, Ugge, Steffe, Prandini, Campatelli, Jassey, Trillo, De Cerchio, D'Este. A disposozione: Napoli. Ischia, Zuddasn, Baschirotto, Napoletano, Paloschi, Zanfisi, Odinelli, Turano. Allenatore: Cacciatore. 13:55 Milan Futuro e Chievo sono arrivati allo stadio 'Felice Chinetti': le due squadre ora si preparano per il match, che inizierà alle 15

