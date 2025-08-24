+++ SERIE A WOMEN'S CUP: MILAN FEMMINILE-SASSUOLO, IL LIVE DELLA PARTITA +++
Serie A Women’s Cup, Milan- Sassuolo 0-0: brivido finale per le rossonere| PM LIVE
Amici di PianetaMilan.it, benvenuti al 'Velodromo A. Pavesi' di Fiorenzuola d'Arda, dove tra poco, alle 20:30, andrà in scena Milan Femminile-Sassuolo, prima partita delle rossonere nella Serie A Women’s Cup. Si tratta del debutto ufficiale nella stagione 2025-2026. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match contro le neroverdi di Alessandro Spugna, per non perdervi neanche un’azione in diretta!
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
Milan Femminile (4-3-3) : Giuliani; De Sanders, Koivisto, Cernoia, Sorelli; Arrigoni, Van Dooren, Grimshaw; Mascarello, Renzotti, Ijeh. All Bakker
Sassuolo Femminile (3-4-1-2): Durand; Nash, Caiazzo, Philtjens; Brustia, Missipo; Doms; Skupien; Mihelic, Clelland, Gala. All Spugna
Occasione Sassuolo! Missipo e Gala creano pericolo alla difesa rossonera: chiusura fondamentale di Cernoia su Gala. Il Milan si salva con un calcio d’angolo.
L'arbitro assegna 2 minuti di recupero
Occasione Sassuolo! Tiro dai sedici metri di Gala che diventa pericoloso: chiusura fondamentale di Arrigoni.
Gioco fermo! Infortunio al ginocchio per Mascarello a seguito di un contrasto avvenuto pochi minuti prima.
Occasione Milan! Cross di Van Dooren per Grimshaw: chiusura all’ultimo di testa di Doms.
Prima occasione del Sassuolo! Gala crossa forte e colpisce Missipo: deviazione pericolosa che finisce sul fondo.
Occasione Milan! Ijeh, lanciata in profondità, salta Caiazzo in area e, mentre cerca di rientrare per tirare col sinistro, viene fermata da Philtjens, che con esperienza ottiene anche un fallo a favore.
Grimshaw prova la girata sul cross rasoterra di Van Dooren: il Sassuolo si salva con una deviazione.
Occasione Milan! Ijeh tira in porta dal limite: blocca Durand. L’azione nasce da una bella giocata rossonera sulla fascia sinistra.
Calcio d’angolo Milan! Cernoia sfiora la porta: pericolo nell’area del Sassuolo.
Prima occasione del match! Van Dooren imbuca in profondità per Renzotti, che prova a incrociare: grande parata dell'estremo difensore neroverde.
Ancora un retropassaggio pericoloso del Sassuolo con Caiazzo: Durand riesce a salvarsi.
Missipo spazza, ma sbaglia direzione e forza: la palla, alta e lenta, si dirige verso la sua porta. Philtjens intuisce e appoggia di testa a Durand.
Occasione Sassuolo! Azione personale di Mihelic che crea pericolo: dopo una serie di rimpalli in area, interviene Giuliani.
Gioco fermo! Scontro di gioco tra De Sanders e Giuliani: ha la peggio il portiere rossonero
Il Milan gestisce il possesso palla, mentre il Sassuolo resta compatto in difesa
L'arbitro fischia, è iniziata Milan Femminile- Sassuolo!
Ci siamo: le due squadre si preparano a scendere in campo!
