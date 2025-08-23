Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro a Milano, dove, alle ore 20:45, si svolgerà Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026.
partite
Serie A, Milan-Cremonese: Collu conferma il gol, finisce il primo tempo | LIVE News
+++ MILAN-CREMONESE, LA MOVIOLA LIVE +++—
Ecco la moviola LIVE della partita tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i grigiorossi di Davide Nicola. Analizziamo, dunque, l'operato dell'arbitro Giuseppe Collu della Sezione A.I.A. di Cagliari, dei suoi collaboratori e del V.A.R..
Recap primo tempo: partita corretta (5 falli totali), con un gol annullato correttamente a Giménez. Entrambi i gol sono nati da azioni regolari. Primo tempo scorrevole, senza grandi sbavature da parte dell’arbitro Collu.
Duplice fischio di Collu: si chiude il primo tempo sul punteggio di 1-1. Le squadre vanno negli spogliatoi.
Gol confermato: normale scontro di gioco tra Saelemaekers e Zerbin, rimasto a terra per un infortunio.
Gol Milan: Pavlović di testa segna nel minuto di recupero. Proteste della Cremonese per un presunto fallo di Saelemaekers su Zerbin.
L’arbitro assegna un minuto di recupero.
Collu interrompe un’azione pericolosa del Milan, segnalando il pallone fuori. Decisione dubbia, San Siro rumoreggia.
Proteste dei rossoneri e dello stadio, ma il gioco riprende. L’arbitro Collu conferma la sua decisione, ritenendo il contatto leggero.
Ingresso in area di Loftus-Cheek, toccato da Collocolo. L’inglese cade, ma l’arbitro Collu lascia correre
Fallo di Bonazzoli su Pavlović: l’attaccante italiano pesta il piede al difensore serbo dopo che ha scaricato la palla. Collu lascia correre, visto che il possesso resta rossonero.
Gol Cremonese:Baschirotto di testa porta in vantaggio i grigiorossi. Milan in svantaggio.
Fallo di Fofana: il centrocampista francese nel recuperare il pallone dopo un tiro ribattuto, abbatte fallosamente Bonazzoli
Gol di Gimenez annullato per fuorigioco. Giusta la decisione di Collu
Intervento duro ma regolare di Collocolo su Fofana in area di rigore: l’arbitro Collu lascia correre.
Primo quarto d’ora senza interventi fallosi, match molto corretto.
Contatto Zerbin–Estupiñán: Collu non fischia un fallo al limite a metà campo, permettendo alla Cremonese di creare pericolo. Decisione dubbia!
Curiosità: per l’arbitro Giuseppe Collu sarà la prima partita diretta a San Siro, la decima complessiva in Serie A.
Fischia Collu: inizia Milan-Cremonese!
© RIPRODUZIONE RISERVATA