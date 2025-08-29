Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Via del Mare' di Lecce, dove, alle ore 20:45, si svolgerà Lecce-Milan, partita della 2^ giornata della Serie A 2025-2026.
partite
Serie A, Lecce-Milan: Marinelli non fischia il contatto Estupianan-Pierotti | LIVE News
+++ LECCE-MILAN, LA MOVIOLA LIVE +++—
Ecco la moviola LIVE della partita tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Analizziamo, dunque, l'operato dell'arbitro Livio Marinelli della Sezione A.I.A. di Tivoli (RM), dei suoi collaboratori e del V.A.R..
Fallo di Ramadani su Modric! Punizione dal limite dei 30 metri per il Milan.
Cooling break terminato! Marinelli fischia la ripresa del gioco.
Gioco fermo: cooling break!
Intervento pulito di Estupinan su Pierotti: l’esterno del Lecce cade in area in maniera sospetta dopo l’entrata decisa del laterale sinistro rossonero. Decisione giusta del direttore di gara.
Fallo Lecce! Intervento duro di Estupinan su Kaba, non punito con alcuna sanzione.
Fallo per il Milan! Camarda protegge il pallone in modo irregolare su Gabbia, colpendolo al volto con una mano.
Fallo per il Milan! Ramadani, in un contrasto aereo con Gimenez, utilizza le mani in modo illecito.
Fischiato fuorigioco di rientro a favore del Milan.
Allegri è molto contrariato dalla decisione di Marinelli, che anche a lui è apparsa molto discutibile.
Curiosità: per Livio Marinelli si tratta della 64ª presenza in Serie A, la prima di questo campionato.
L'arbitro Marinelli annulla il gol di Gabbia! Il motivo è una spinta con entrambe le mani su Coulibaly. Decisione dubbia, visto che il contatto appare molto leggero.
L'arbitro di oggi, Livio Marinelli, fischia il calcio d'inizio. È iniziata Lecce-Milan.
Tutto pronto a Lecce, i giocatori sono in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA