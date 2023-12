Serie A – Atalanta-Milan, la diretta della partita | LIVE News

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto su Atalanta-Milan. Per i rossoneri ancora assente l'attaccante Rafael Leao

Sandro Bocchio, sulle pagine di 'Tuttosport', ha parlato anche della partita tra Atalanta e Milan in programma alle 18. Ecco il suo parere

Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato di Atalanta-Milan e in particolare dell'attaccante Charles De Ketelaere, ex super atteso

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Gewiss Stadium' di Bergamo dove oggi, alle ore 18:00, andrà in scena Atalanta-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2023-2024. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match contro la Dea di Gasperini.