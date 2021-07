Raduno Milan, Pioli: “Mercato? Serve qualità. Su Donnarumma e Calha…”

Da chi si aspetta quel qualcosa in più quest'anno e se ha provato a convincere Calhanoglu a restare: "Mi aspetto tanto da tutti, in primis da me stesso. C'è sempre modo di fare meglio. Abbiamo fatto bene, ma bisogna ancora di più crescere e migliorare in tanti aspetti. Tranne Zlatan sono tutti ragazzi che non hanno raggiunto il massimo. Questo mi dà stimoli e motivazioni. Sanno che ancora possono crescere. Per quanto riguarda l'altra situazione, non bisogna guardarsi indietro. Sono legato tantissimo a Gigio e Calha, ora dobbiamo pensare a noi".