Primavera, Bologna-Milan (2-5): grande vittoria dei rossoneri

Il Milan Primavera di Federico Giunti vince 5-2 contro il Bologna di Luca Vigiani. Grande protagonista Nasti. Rivivi con noi il LIVE

Incredibile occasione per Traore, che fallisce di fatto un rigore in movimento. Rossoneri subito pericolosi

Gol del Milan!!! Grande azione di contropiede per i rossoneri con Nasti che finalizza con il sinistro l'ottima azione di Alesi. Rossoneri meritatamente in vantaggio

Gioco fermo per l'infortunio di Alesi, ma il giocatore rossonero è subito pronto a rientrare in campo

Giallo per Stanga per fallo su Raimondo. Seconda ammonizione del match dopo quella di Casadei

Il Milan si fa sorprendere in contropiede: Alesi spende il giallo per fermare Anan, che stava arrivando pericolosamente in area di rigore

Termina il primo tempo: rossoneri in vantaggio 3 a 1 grazie alla doppietta di Nasti e il gol di Nsiala. A tra poco per il secondo tempo!

Giallo per Bozzolan per fallo su Raimondo. Terzo ammonito per i rossoneri

I ritmi ora sono più bassi, il Milan gestisce il pallone in attesa di trovare nuovi spazi per affondare il colpo

Calcio di rigore per il Milan per fallo su Traore. Decisione giusta

GOL DEL MILAN !!! - Grande giocata di Nasti in area di rigore che libera Robotti, che tira di prima intenzione in porta. Il portiere del Bologna è battuto. 5 gol per i rossoneri

Espulso Stanga per un brutto intervento su Raimondo. Rossoneri in dieci per questi ultimi minuti del match

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti! Alle ore 15:00, andrà in scena Bologna-Milan, recupero della 14^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri!