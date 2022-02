Primavera 1 TimVision, Genoa-Milan 0-0: inizia il match | LIVE NEWS

Il Milan Primavera affronta al Begato il Genoa: sarebbero 3 punti molto importanti per la classifica. Segui live il match.

Il Genoa Primavera , allenato invece da Luca Chiappino , è al 9° posto in graduatoria, con 24 punti conquistati in 15 gare, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Campo Sportivo Begato 9 dove oggi, alle ore 11:00, andrà in scena Genoa-Milan, partita della 17^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri!