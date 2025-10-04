Primavera 1, Milan-Monza: la diretta della partita | LIVE NEWS

Oggi alle 13:00 si gioca allo Sportitalia Village di Carate Brianza Milan-Monza, partita valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1. Segui qui con noi di 'Pianeta Milan' il LIVE del match

Redazione PM 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 13:07)

+++ PRIMAVERA, MILAN-MONZA: LA DIRETTA LIVE +++

Alle ore 13:00, allo Sportitalia Village di Carate Brianza, si disputerà Milan-Monza, partita valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I rossoneri di Giovanni Renna e i biancorossi di Oscar Brevi (anche se oggi ci sarà Cristian Zenoni in panchina) arrivano all'appuntamento, rispettivamente, con 10 e 9 punti dopo 6 giornate già disputate.

Il Milan Primavera ha esordito vincendo (2-1) sul campo del Lecce alla prima giornata. Poi ha incassato due sconfitte consecutive in casa, contro Sassuolo (1-2) e Genoa (0-2). Questo prima di tornare a vincere (2-0) ancora in trasferta, stavolta sul campo del Cagliari. Successivamente nella gara interna contro il Frosinone è arrivato il primo pareggio stagionale (1-1). L'ultima partita, invece, ha visto i rossoneri vincere in trasferta sul campo della Cremonese (0-1).

Il Monza ha vinto e perso lo stesso numero di partite: 3. Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inter (0-1), sono arrivati due successi consecutivi: Hellas Verona-Monza 0-1 e Monza-Cagliari 2-0. Poi sono arrivate una sconfitta sul campo del Lecce (2-1), una vittoria sul campo della Lazio (0-1) e la recente sconfitta in casa contro la Fiorentina (1-2).

Ora, in Milan-Monza, che sarà arbitrata dal signor Giuseppe Risoli di Locri, il Diavolo vuole bissare il successo di sette giorni fa. Seguite con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della partita. Successivamente, restate sempre con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti!

MILAN PRIMAVERA MONZA PRIMAVERA

5' È il Milan che fa la partita, il Monza per ora resta basso e compatto 1' Inizia Milan-Monza, match valido per la 7^ giornata del campionato di Primavera 1. Formazioni ufficiali. Milan (4-3-3): Bouyer; Nolli, Colombo, Zukic, Perera; La Mantia, Pandolfi, Plazzotta; Scotti, Castiello, Ossola. Allenatore: Renna. Monza (3-5-2): Strajnar; Azarvos, Villa, Albè, Zanni, Ballabio, Diene, Mout, Attinasi, De Bonis, Fogliario. Allenatore: Zenoni.