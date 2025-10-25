Alle ore 13:00 ,allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si disputa il match tra Milan-Cesena valido per la nona giornata del campionato Primavera 1 2025/26 . Si affrontano la nona in classifica e la seconda: i 'cavallucci' arrivano da quattro vittorie consecutive, mentre i rossoneri da due pareggi di fila contro Monza ed Atalanta. Si prospetta una partita ricca di emozioni e molto avvincente. A dirigere la gara sarà l'abritro Giovanni Castellano di Nichelino (TO), gli assistenti arbitrali saranno Andrea Galluzzo di Locri (RC) e Marco Colazzo di Casarano (LE).

L'anno scorso le due squadre si sono già affrontate: il risultato pende a favore dei 'Cavallucci', con uno 0-0 all'andata e un netto 2-0 al ritorno in favore del Cesena. Oggi, la squadra di Renna vorrà sicuramente riscattarsi, ed accorciare in classifica e risalire posizioni, anche se oggi non sarà certo facile. Le emozioni non mancheranno sicuramente!