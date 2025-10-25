+++ PRIMAVERA 1, MILAN-CESENA: LA DIRETTA LIVE+++
Primavera 1, Milan-Cesena 2-0: doppietta di Lontani da bomber vero | LIVE News
Alle ore 13:00,allo stadio 'SportItalia Village' di Carate Brianza (MB) si disputa il match tra Milan-Cesena valido per la nona giornata del campionato Primavera 1 2025/26. Si affrontano la nona in classifica e la seconda: i 'cavallucci' arrivano da quattro vittorie consecutive, mentre i rossoneri da due pareggi di fila contro Monza ed Atalanta. Si prospetta una partita ricca di emozioni e molto avvincente. A dirigere la gara sarà l'abritro Giovanni Castellano di Nichelino (TO), gli assistenti arbitrali saranno Andrea Galluzzo di Locri (RC) e Marco Colazzo di Casarano (LE).
L'anno scorso le due squadre si sono già affrontate: il risultato pende a favore dei 'Cavallucci', con uno 0-0 all'andata e un netto 2-0 al ritorno in favore del Cesena. Oggi, la squadra di Renna vorrà sicuramente riscattarsi, ed accorciare in classifica e risalire posizioni, anche se oggi non sarà certo facile. Le emozioni non mancheranno sicuramente! Seguite, con noi di 'PianetaMilan.it' la diretta testuale della gara e, successivamente, restate con noi - dopo il LIVE - per commento al match, pagelle rossonere e dichiarazioni dei protagonisti
Tosku dal limite dell'area prova il tiro, ma il suo destro è debole e lontanissimo dallo specchio della porta... zero tiri in 37' minuti per il Cesena
Occasione Milan! Grande giocata con la suola di Ossola che esce bene dal traffico e scarica su Perera che libera il sinistro: il suo tiro però finisce di poco lontano dal palo! Brivido per Gianfanti...
Carbone salta Nolli e mette un cross a rimorchio, ma il traversone va a vuoto e i rossoneri ripartono in contropiede con Scotti
Il Milan si difende bene dalla sfuriata del Cesena, e ora riprende a gestire la gara e spinge per fare il terzo gol
Sotto di 2-0, ora il Cesena alza il ritmo e prova a rendersi pericoloso
2-0 Milan! Doppietta di Lontani!!!
Pennellata perfetta di Perera sulla testa di Lontani, che incorna con la giusta cattiveria e fa doppietta. Gol da bomber vero. Quinto gol in campionato!
Lontani dalla lunghissima distanza prova a sorprendere Gianfanti, leggermente fuori dai pali... Il tiro, a sorpresa, però finisce fuori dallo specchio
Metà primo tempo: rossoneri in vantaggio 1-0, fin qui dominio totale dei rossoneri che non hanno concesso neanche un tiro in porta al Cesena
Rossoneri ancora pericolosi con Scotti, il contropiede però si spegne con un calcio d'angolo
1-0 Milan! Gol di Simone Lontani!!!
Grandissimo lavoro di Scotti, girato spalle alla porta si gira e salta l'avversario, l'uscita del portiere sporca la giocata ma la palla rimane lì e Lontani si fa trovare pronto e la butta dentro!
Primo quarto di gara che vola via: primi 15' minuti senza troppe emozioni. Ritmo basso, con le due squadre che sembrano studiarsi.
Calcio d'angolo per il Milan guadagnato da un tiro di Plazzotta sporcato dalla difesa bianconera.
Buonissimo lavoro di Perera che difende con il corpo un pallone destinato ad uscire... Guadagna così una preziosa rimessa dal fondo
Ossola ne esce in mezzo a due con una bella giocata e poi prova il cross, ma il traversone è troppo debole e viene allontanato senza difficoltà
Fallo di Tosku su Mancioppi
Mattioli prova a sfondare sulla sinistra, ma arriva la chiusura puntale di Nolli
Occasione Milan! Cross di Nolli, perfetto, sul quale arriva l'incornata di Scotti! Preciso e pronto Gianfanti
La Mantia rimasto a terra dolorante non riesce a continuare la gara: cambio obbligato per Renna. Al suo posto Mancioppi.
Calcio di punizione a favore del Cesena, ma ad avere la peggio nel contatto tra Tosku e La Mantia è proprio il rossonero
Rossoneri subito in attacco, gestione paziente in attesa di varchi nella difesa bianconera
Tutto pronto! Comincia Milan-Cesena!
15' minuti all'inizio dell'incontro... restate connessi!
30' minuti all'inizio dell'incontro... restate connessi!
+++ LA TERNA ARBITRALE +++
Direttore di gara: Giovanni Castellano di Nichelino (TO)
Assistenti arbitrali: Andrea Galluzzo di Locri (RC) e Marco Colazzo di Casarano (LE)
+++ LE FORMAZIONI UFFICIALI +++
Milan (4-3-3): Longoni; Perera, Colombo, Zukic, Nolli, Pandolfi; Ossola, Plazzotta; Lontani,La Mantia, Scotti. All. Renna
Cesena (4-3-3): Gianfanti; Domeniconi, Kebbeh, Mattioli, Ribello; Poletti, Carbone, Abbondanza; Rossetti, Galvagno, Tosku, All. Campedelli
