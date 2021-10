Porto-Milan, Champions League: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Alle ore 21:00, al 'do Dragão', c'è Porto-Milan: seguite l'avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli alla partita di Champions League

Alle ore 21:00 c'è Porto-Milan, terza gara del Gruppo B di Champions League: ecco dove seguire in tv e in diretta online streaming la partita

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'do Dragão', dove questa sera, alle ore 21:00, andrà in scena Porto-Milan, partita della terza giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. È già un dentro-fuori tanto per il Porto di Sérgio Conceição quanto per il Milan di Stefano Pioli: chi perde, in definitiva, non avrà più chance di passare il girone ed approdare agli ottavi. Seguite con noi, questa sera, il LIVE testuale di Porto-Milan e, nell'attesa della diretta, ecco tutte le news di avvicinamento alla partita del Diavolo!