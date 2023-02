Monza-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Brahim Díaz sarà titolare anche in Monza-Milan dopo la bella partita in Champions League contro il Tottenham. All'andata fece una doppietta

Zlatan Ibrahimović è disponibile per Monza-Milan e andrà in panchina. Il centravanti svedese può tornare in campo otto mesi dopo

Silvio Berlusconi, proprietario del Monza ed ex patron del Milan, ha parlato ieri a 'Sky Sport' della partita in cartello e di tanto altro

Divock Origi giocherà titolare in Monza-Milan di questo pomeriggio all'U-Power Stadium. Iniziale riposo, dunque, per Olivier Giroud

Alle ore 18:00 c'è Monza-Milan all'U-Power Stadium. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti all'U-Power Stadium dove oggi pomeriggio, alle ore 18:00, andrà in scena Monza-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2022-2023. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nel frattempo, ecco a voi tutte le news - in tempo reale - sui rossoneri di mister Stefano Pioli in fase di avvicinamento alla gara. Mercato Milan, Maldini progetta un colpo importante: le ultime news >>>