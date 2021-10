Milan-Verona, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Alle ore 20:45 si giocherà Milan-Verona a 'San Siro'. Seguite con noi, LIVE, l'avvicinamento al match dei rossoneri di Stefano Pioli

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Tătărușanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessié; Saelemaekers, D. Maldini, Rebić; Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjær, Bennacer, Castillejo, Krunić, R. Leão, Ibrahimović, Pellegri. Allenatore: Pioli.

+++ MILAN-VERONA LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++

Franco Baresi, vice presidente del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek. Ecco cosa ha detto

Ecco come potrebbe scendere in campo, questa sera, il Milan di Stefano Pioli contro il Verona: Ciprian Tătărușanu in porta, Daniel Maldini dal primo minuto

Zlatan Ibrahimović, attaccante rossonero, può andare in panchina in Milan-Verona, gara che si giocherà questa sera a San Siro

'La Gazzetta dello Sport' ha pubblicato le probabili formazioni di Milan-Verona, gara che si giocherà questa sera a San Siro

Sono tanti gli infortunati in casa Milan: Stefano Pioli non riesce mai a schierare la stessa formazione per due volte di fila. Il punto

Alle ore 20:45 c'è Milan-Verona a 'San Siro'. Ecco dove seguire on line in streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Verona, partita dell'8^ giornata della Serie A 2021-2022. Il Milan di Stefano Pioli, che si presenterà all'appuntamento con tantissime assenze, proverà a ricominciare la propria marcia in campionato con una vittoria. Non sarà una sfida semplice: i rossoneri non battono a 'San Siro' gli scaligeri dal 2018. Le ultime due partite sono finite in parità, 1-1 nella stagione 2019-2020 e 2-2 nella stagione 2020-2021. Seguite qui il LIVE testuale di Milan-Verona in serata e, nel frattempo, tutte le notizie di avvicinamento alla partita!