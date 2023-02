Milan-Tottenham, Champions League: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Tottenham, partita valida per l'andata degli ottavi della Champions League 2022-2023. L'avvicinamento dei rossoneri al match

Questa sera il Milan affronterà il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League: per i rossoneri decisivo potrebbe essere Rafael Leao

Stasera torna la Champions League: il Milan ospita a San Siro il Tottenham di Antonio Conte. Una grande occasione per i rossoneri

Alle 21:00 Milan-Tottenham, gara valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: ecco dove seguire in tv e in diretta online streaming la partita