Milan, Scaroni e Gazidis in conferenza stampa | PM LIVE NEWS

Scaroni: "Solo due parole sull'assemblea. Si è svolta con piena soddisfazione. Tutte le nostre delibere sono passate all'unanimità. Quando si è primi è più facile fare le assemblee. Per citare qualcosa, abbiamo approvato una perdita per l'esercizio chiuso a giugno 2021 di 98 milioni. Lo scorso anno era 194. L'AC Milan ha avuto un miglioramento convincente. Non è positivo ancora, ma il trend sì. Abbiamo completate la compagine dei consiglieri. Abbiamo parlato anche dello stadio, che è in cima alle mie preoccupazioni da tempo. Sono convinto che le squadre italiane non potranno essere protagonisti in Europa senza nuovi stadi, paragonabili a quelli delle squadre di Champions. Da quasi due anni portiamo avanti il tema. Abbiamo incontrato il sindaco lunedì e sono uscito dal colloquio ottimista. Non c'è dubbio sul fatto che il sindaco concordi sul fatto che Milano meriti uno stadio di primo livello. È la condizione fondamentale per non perdere i propri gioielli. Aumenterebbe le nostre entrate, trasformerebbe la partita in un evento, così come fanno i nostri competitor. Abbiamo avuto parole positive. Dobbiamo mettere a punto ancora qualche punto, soprattutto dal punto di vista estetico. Vogliamo partire quanto prima, siamo fiduciosi".